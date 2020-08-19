Мали осталась без президента

Президент Мали заявил о своей отставке. Он также распустил парламент.

На такой шаг Ибрагим Бубакар Кейта пошёл из-за мятежа военных.

"Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента. Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть", — пояснил глава государства.

Границы страны закрыты по решению мятежников. В стране введён комендантский час.

"Начиная сегодняшнего дня, 19 августа 2020 года, все воздушные и наземные границы будут закрыты до дальнейшего уведомления, комендантский час будет введен с 21:00 до 05:00", — сообщил представитель мятежников Исмаэль Ваг.

Военные объявили о создании Национального комитета народного спасения. Они намерены провести политические реформы и соблюдать все международные соглашения. Как подчёркивают мятежники, они не стремятся к власти, а лишь хотят стабильности страны.

Напомним, что мятеж начался в Мали накануне. Восстали сотрудники военной базы, которая расположена неподалеку от столицы Бамако. Они арестовали президента и его сына, премьер-министра и других членов кабмина.