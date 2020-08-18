Военнослужащие, поднявшие вооружённый мятеж в Мали, арестовали сына президента страны Карима Кейта, а также премьер-министра Бубу Сиссе.
Ранее солдаты уже провели аресты министров и высокопоставленных офицеров.
Также был задержан министр обороны генерал Ибрахим Дахир Дембеле.
По информации СМИ, зачинщиками мятежа являются генерал Шейк Фантамади Дембеле, а также полковники Дьяу и Камара.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.