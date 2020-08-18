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В Мали мятежники арестовали сына президента и премьер-министра

Мир

Военнослужащие, поднявшие вооружённый мятеж в Мали, арестовали сына президента страны Карима Кейта, а также премьер-министра Бубу Сиссе.

Ранее солдаты уже провели аресты министров и высокопоставленных офицеров. 

Также был задержан министр обороны генерал Ибрахим Дахир Дембеле.

По информации СМИ, зачинщиками мятежа являются генерал Шейк Фантамади Дембеле, а также полковники Дьяу и Камара.

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