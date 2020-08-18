В Мали военные подняли мятеж

Военнослужащие Мали в Западной Африке подняли мятеж против действующих властей страны и сейчас направляются к столице государства, городу Бамако.

Об этом сообщило посольство Норвегии в стране, предупредив норвежцев об опасности.