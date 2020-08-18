Военнослужащие Мали в Западной Африке подняли мятеж против действующих властей страны и сейчас направляются к столице государства, городу Бамако.
Об этом сообщило посольство Норвегии в стране, предупредив норвежцев об опасности.
"Посольство получило данные о мятеже в вооружённых силах, войска направляются в Бамако. Норвежцам следует проявлять осторожность и по возможности оставаться дома, пока ситуация не прояснится", — предупредили в ведомстве.
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