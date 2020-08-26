Политолог оценил намерение Зеленского прекратить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что боевые действия в Донбассе прекратятся в ближайшее время. Он поставил срок — до конца 2020 года.

Что для этого нужно сделать, "Правде.Ру" рассказал украинский политолог Ростислав Ищенко.

"Зеленский сам говорил, что для этого нужно сделать. И когда он только избирался президентом, он кричал: "Господин Порошенко, для того чтобы прекратить войну, надо просто перестать стрелять". Значит, он собирается перестать стрелять до конца 2020 года. А все остальное — это уже процесс дальнейшего мирного урегулирования", — пояснил эксперт.

Ранее Владимир Зеленский пообещал устроить военный парад в честь возвращения Донбасса в состав Украины. Такое заявление глава государства сделал в День независимости страны, объяснив, почему в этом году не было парада в Киеве. По словам президента, сейчас военная техника находится на востоке, "а танки, бронетранспортёры и самолёты — не аттракцион для киевлян и гостей столицы".