Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что боевые действия в Донбассе полностью прекратятся до конца текущего года.

"Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления на этот вопрос — никто такого не делал", — пояснил президент.