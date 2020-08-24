Зеленский обещал устроить парад в честь возвращения Донбасса

День независимости отмечает сегодня Украина. Страна обрела независимость 29 лет назад.



В этом году праздник проходит в непривычном формате, без военного парада. Когда он будет, рассказал Владимир Зеленский.

"Наша военная техника сегодня на востоке, и я уверен, что именно так и должно быть, так как танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет. Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой, там, где она сейчас нужна. А парад у нас обязательно будет в будущем, парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет устойчивый мир. Мы сделаем большой парад победы наших войск и нашей техники, парад после которого больше ни у кого, даже не появится мысль, нарушить мир на Украине, посягнуть на ее суверенитет и независимость", - заявил президент Украины.

Ранее «Правда.Ру» писала, что Владимир Зеленский выступил против переноса переговоров по Донбассу из-за сложившейся в Минске ситуации. Он подчеркнул, что не хочет менять место встречи.