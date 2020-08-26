Министр иностранных дел Литвы заговорил на русском языке

Министр иностранных дел Литвы внезапно заговорил на русском языке. В социальной сети он обратился в своему белорусскому коллеге Владимиру Макею.

Пост, размещённый в микроблоге Линаса Линкявичюса, написан на русском языке.

"Да, Владимир, я знаю тебя, Белоруссию и еще больше узнаю белорусов, которые как никогда раньше решили не молчать, невзирая на насилие, запугивания, заключения. Это действительно новая реальность, и не видеть ее просто недопустимо и непростительно. Руководство вашей страны собственноручно разрушило эту надежду (что Лукашенко откажется от репрессий — прим. ред.), как и те хрупкие признаки налаживаемого сотрудничества и конструктивного диалога", — говорится в сообщении главы МИД Литвы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, белорусской оппозицией управляют с запада. Именно поэтому Светлана Тихановская сбежала в Литву. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис пообещал, что сделает всё, чтобы её дети увидели своего отца на свободе.