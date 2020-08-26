Министр иностранных дел Литвы внезапно заговорил на русском языке. В социальной сети он обратился в своему белорусскому коллеге Владимиру Макею.
Пост, размещённый в микроблоге Линаса Линкявичюса, написан на русском языке.
"Да, Владимир, я знаю тебя, Белоруссию и еще больше узнаю белорусов, которые как никогда раньше решили не молчать, невзирая на насилие, запугивания, заключения. Это действительно новая реальность, и не видеть ее просто недопустимо и непростительно. Руководство вашей страны собственноручно разрушило эту надежду (что Лукашенко откажется от репрессий — прим. ред.), как и те хрупкие признаки налаживаемого сотрудничества и конструктивного диалога", — говорится в сообщении главы МИД Литвы.
Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, белорусской оппозицией управляют с запада. Именно поэтому Светлана Тихановская сбежала в Литву. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис пообещал, что сделает всё, чтобы её дети увидели своего отца на свободе.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.