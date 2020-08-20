Литва готова поддержать Тихановскую

Вопросы своей безопасности обсудила Светлана Тихановская с премьером Литвы. Саулюс Сквернялис обещал, что ее дети смогут обнять отца на свободе.

Литовский премьер гарантировал бывшему кандидату в президенты Белоруссии помощь и поддержку.

"Я заверил Светлану, что правительство вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает и будет делать все возможное для достижения цели свободных и справедливых выборов в Белоруссии, и для того, чтобы ее дети могли как можно скорее обнять своего отца на свободе", — написал на своей странице в социальной сети Сквернялис.

Политик отметил, что белорусская нация просыпается и Вильнюс ее "в этом поддерживает". Кроме того, премьер Литвы добавил, что путь к свободному обществу потребует большой выдержки.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Литва не признала итоги президентских выборов в Белоруссии и считает Александра Лукашенко нелегитимным лидером. В отношении "режима Белоруссии" подготовлен список национальных санкций. В перечне 32 фамилии — это сотрудники ОМОН, КГБ и Центризбиркома. Им запретили въезд в Литву. Запрет распространяется также на президента Белоруссии Александра Лукашенко и приближённых к нему лиц.