Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии предложили свое посредничество Минску для урегулирования политического кризиса в Белоруссии, но что-то пошло не так.

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Латвия не стала занимать радикальную позицию

Совместно с Польшей прибалтийские страны, жаждущие сделать из Белоруссии русофобскую страну, призвали Минск провести новые выборы. Минск отказался от такого посредничества и понятно почему — как сказал глава МИД РФ Серей Лавров, посредничество европейцев на Украине привело к событиям 2014 года и "мы все помним, чем это закончилось".

Но хваленого прибалтийского единства, как обнаружилось, больше нет. Рига не стала занимать радикальную антибелорусскую позицию. Глава МИД Эдгарс Ринкевич заявил, что Латвия не может признать Светлану Тихановскую победителем президентских выборов в Беларуси. Министр не видит также оснований вводить национальные санкции в отношении представителей белорусских властей. Рига будет ориентироваться на общий список санкций ЕС, заявил латвийский дипломат в эфире TV3.

Литва ввела национальные санкции

А, вот его коллега из Литвы был куда более решительным. Линас Линкявичюс заявил, что Вильнюс подготовил список национальных санкций в отношении "режима Белоруссии". В списке, который МИД уже передал на утверждение МВД, указаны 32 лица — должностные лица ОМОН, КГБ и Центризбиркома. Санкции, в том числе, запрещают въезд в Литву президенту Белоруссии Александру Лукашенко и некоторым близким к нему лицам. Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Тихановская поддержала его план по разрешению кризисной ситуации в республике.

Эстония берет пример с Финляндии

Что касается Эстонии, то после совместного заявления с США о том, что надо обсудить ситуацию в Белоруссии на Совбезе ООН, власти страны заняли выжидательную позицию. Таллин отказался участвовать в так называемом "Балтийском пути" — выстраивании шеренги людей через три страны для поддержки протестов оппозиции. Эстония, в лице ее назначенного ЕС президента Керсти Кальюлайд, выбрала солидарность с Финляндией, на словах поддерживая, а на деле дистанцируясь от более бедных соседей. К тому же у Эстонии нет общей границы с Белоруссией, как и транзита через ее порты белорусского калия и других экспортных товаров.

А если Лукашенко переведет транзит в Усть-Лугу?

Вероятно, именно транзитный вопрос заставил Ригу не очень нервировать эмоционального Лукашенко, к тому же в условиях уже состоявшихся договоренностей о том, что Латвия готова оказать Белоруссии услуги по перегрузке, хранению и транспортировке нефти.

Новейшая опубликованная статистика по морским портам Латвии показывает, что за январь-апрель 2020 года грузооборот порта Лиепаи сократился почти на 23%, Рижского порта — на четверть, Вентспилсского порта — на рекордный 41%.

К тому же Рига очень надеется за закупки дешевой электроэнергии от вводимой в эксплуатацию БелАЭС. Прагматичности Риги можно только позавидовать, чего не скажешь про Вильнюс.

Известно, что Клайпедский порт в прошлом году обслужил 14,1 миллиона тонн белорусских грузов, что составило 30,5% от общих погрузок, и премьер премьер Литвы Саулюс Сквернялис вполне справедливо посчитал, что это сотрудничество может закончиться в связи с поддержкой протестов в Белоруссии.

"Такие рычаги всегда пытаются использовать. Сегодня мы можем сказать только одно — что более эффективного, дешевого и экономически выгодного пути для белорусских грузов, чем через Клайпедский порт, нет", — цитирует Сквернялиса LRT.

Можно напомнить Сквернялису, что в его собственной стране во имя русофобии была загублена вся промышленность и экспортное сельское хозяйство.

Не доставайся же ты никому!

Удивительно, но Вильнюс продолжает "таскать каштаны из огня", зная, что они ему не достанутся. Возможно, из зависти к белорусам. Вспомним, что Игналинская АЭС была некогда самой мощной атомной электростанций не только в СССР, но и в мире. Она снабжала дешевой электроэнергией Литву, Латвию, Эстонию, Белоруссию и Калининградскую область. В 2009 году по указке Евросоюза Вильнюс остановил АЭС. Как теперь позволить повторить свой загубленный успешный проект в соседней Белоруссии?

А между тем Литва, как впрочем и Латвия — энергодефицитные страны, импортеры электроэнергии.

Единства в странах Прибалтики не существует

Как сказал "Правде.Ру" лидер политической партии "Действие" (Латвия), председатель международной правозащитной организации "Русский мир Латвии" Руслан Панкратов, единства в странах Прибалтики не существует.

"Все, что их объединяет, это пещерная русофобия и героизация нацизма — здесь они прямо сплоченные три сестрички, которые готовы наплевать на свой народ, на свою экономику, на свои национальные интересы, и добиваться, как им кажется, идеологических целей", — отметил политик.

По вопросу Белоруссии, полагает он, Литва "хочет бежать впереди паровоза", показывая, что она в этом регионе главенствующая, а позиция Латвии — ждать, что скажет Европа. Все прибалтийские страны — дотационные, промышленность разрушена, и все, что им остается, " это быть рупором того же Вашингтона".

По мнению Руслана Панкратова, "Литва начинает соревноваться с Польшей за лидерство — литовцам кажется, что таким образом они делают заявку на то, что они могут как-то повлиять на повестку дня в геополитическом плане, а не быть простыми комментаторами".

"Но ситуация крайне некрасивая, потому что совершенно недавно эти же лица лобызались с Александром Григорьевичем, клятвенно обещая ему дружбу, верность, увеличивали товарооборот, культурно-гуманитарные связи. И совершенно неприемлемо, низко, подло, некрасиво они поддержали попытку госпереворота. Это выглядит предательством", — сказал Руслан Панкратов.

Политик подчеркнул, что все неонацистские партии содержатся на деньги транзита. Если Белоруссия сможет экономически себе позволить себе отказаться от транзита через Литву, то, конечно, она это сделает, уверен он.

"Я допускаю, что Александр Григорьевич — человек волевой, сильный духом, может пойти на этот шаг и, таким образом, показать недрузьям то место, какое они заслуживают", — сказал Руслан Панкратов.

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