Казахстан гарантированно получит российскую вакцину от COVID

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи произведёт вакцину от коронавируса для Казахстана. Такое решение было принято на переговорах правительственной комиссии республики и министра здравоохранения России.

Как сообщает пресс-служба правительства Казахстана, подписано соответствующее соглашение.

"Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцина пойдёт на бесплатную иммунизацию казахстанцев из групп риска. Ставить прививки будут на добровольной основе.

Ранее "Правда.Ру" писала, что у всех детей Казахстана, переболевших коронавирусом, зафиксирован синдром Кавасаки. Позднее Минздрав республики опроверг эти слухи, заявив, что синдром выявлен у 14 детей, имевших положительные тесты на COVID.

Первым импортёром российском вакцины от коронавируса станет Белоруссия. Об этом в ходе телефонного разговора договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.