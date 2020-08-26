Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи произведёт вакцину от коронавируса для Казахстана. Такое решение было принято на переговорах правительственной комиссии республики и министра здравоохранения России.
Как сообщает пресс-служба правительства Казахстана, подписано соответствующее соглашение.
"Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вакцина пойдёт на бесплатную иммунизацию казахстанцев из групп риска. Ставить прививки будут на добровольной основе.
Ранее "Правда.Ру" писала, что у всех детей Казахстана, переболевших коронавирусом, зафиксирован синдром Кавасаки. Позднее Минздрав республики опроверг эти слухи, заявив, что синдром выявлен у 14 детей, имевших положительные тесты на COVID.
Первым импортёром российском вакцины от коронавируса станет Белоруссия. Об этом в ходе телефонного разговора договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.
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