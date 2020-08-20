Не так давно появилось мнение, что у всех детей, переболевших коронавирусом, зафиксирован синдром Кавасаки (многосистемный воспалительный синдром). Минздрав Казахстана опроверг это, предоставив цифры по заболеваемости: всего у 14 детей с коронавирусом подтвердился синдром Кавасаки.
"Информация о массовом заболевании детей Кавасаки не соответствует действительности", — сказано в сообщении медиа-центра Минздрава.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.