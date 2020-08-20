В Казахстане опровергли мнение о массовом заболевании детей

Не так давно появилось мнение, что у всех детей, переболевших коронавирусом, зафиксирован синдром Кавасаки (многосистемный воспалительный синдром). Минздрав Казахстана опроверг это, предоставив цифры по заболеваемости: всего у 14 детей с коронавирусом подтвердился синдром Кавасаки.