Байден обещал защитить США от внешнего вмешательства в выборы

Джо Байден не потерпит иностранного вмешательства в выборы в США. Он обещает, что, став президентом, не допустит этого.

Такое заявление сделал кандидат в президенты США в своей программной речи.

"В качестве президента я буду поддерживать наших союзников и друзей и ясно дам понять нашим противникам, что дни заигрывания с диктаторами прошли. При президенте Байдене Америка не будет закрывать глаза на российские награды за головы американских солдат", — подчеркнул политик.

Не забыл Байден и очернить своего соперника — действующего президента США Дональда Трампа. Кандидат от Демократической партии заявил, что Трамп "слишком долго скрывал от всех американскую тьму", и пообещал, что будет "союзником света".

Ранее "Правда.Ру" писала, что на съезде Демократической партии был окончательно утверждён кандидат в президенты. Им стал 78-летний Джо Байден. Соперником от Республиканской партии является Дональд Трамп, который намерен баллотироваться на второй срок. Президентские выборы пройдут в США 3 ноября.