Джо Байден: "Трамп слишком долго скрывал американскую тьму"

Джо Байден теперь официально кандидат в президенты США от Демократической партии. Он выступал с обвинительной речью в адрес действующего президента и проводимой им политики.

"Нынешний президент слишком долго скрывал американскую тьму. Слишком много гнева, страха, разделения. Здесь и сейчас даю вам слово: если вы доверите мне пост президента, я буду союзником света, а не тьмы. Мы выберем надежду вместо страха, факты вместо выдумок, справедливость вместо привилегий", — заявил он.

Выборы в Соединённых Штатах состоятся 3 ноября, и Байден объявил, что готов служить американцам.