Джо Байден получил официальный статус кандидата в президенты США

Джо Байден выиграл президентскую номинацию Демократической партии, став официальным кандидатом 2020 года вместе с напарницей Камалой Харрис.

Хотя Байден был единственным кандидатом от Демократической партии, оставшимся в предвыборной гонке после праймериз, он официально был объявлен кандидатом в президенты от демократов лишь на национальном съезде партии во вторник.

"Благодарю вас от всего сердца. Это очень много значит для меня и моей семьи", — сказал Байден в короткой приветственной речи после своего выдвижения.

Ряд бывших основных противников Байдена появились на видео, чтобы поддержать его кандидатуру, в том числе мэр Индианы Пит Баттигиг и сенатор Миннесоты Эми Клобучар.

Обычно проводимая на большой арене перед тысячами аплодирующих членов партии, пандемия вынудила провести мероприятие, равно как и четырехдневный партийный съезд, в электронном виде.

К слову, церемония выдвижения кандидатов от Республиканской партии намечена на следующую неделю в Белом доме, где президент Дональд Трамп выступит с приветственной речью. Мероприятие тоже пройдет в виртуальном формате.

Читайте также:

Байден обещает положить конец "вечным войнам"

Джо Байден поддержал протесты в Белоруссии

Страсти по Байдену: никому не нравится и отторжения не вызывает