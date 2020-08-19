Джо Байден получил официальный статус кандидата в президенты США

Джо Байден выиграл президентскую номинацию Демократической партии, став официальным кандидатом 2020 года вместе с напарницей Камалой Харрис.
Хотя Байден был единственным кандидатом от Демократической партии, оставшимся в предвыборной гонке после праймериз, он официально был объявлен кандидатом в президенты от демократов лишь на национальном съезде партии во вторник.
"Благодарю вас от всего сердца. Это очень много значит для меня и моей семьи", — сказал Байден в короткой приветственной речи после своего выдвижения.
Ряд бывших основных противников Байдена появились на видео, чтобы поддержать его кандидатуру, в том числе мэр Индианы Пит Баттигиг и сенатор Миннесоты Эми Клобучар.
Обычно проводимая на большой арене перед тысячами аплодирующих членов партии, пандемия вынудила провести мероприятие, равно как и четырехдневный партийный съезд, в электронном виде.
К слову, церемония выдвижения кандидатов от Республиканской партии намечена на следующую неделю в Белом доме, где президент Дональд Трамп выступит с приветственной речью. Мероприятие тоже пройдет в виртуальном формате.
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