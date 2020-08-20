Южнокорейская разведка: Ким Чен Ын делегировал часть полномочий сестре

Северокорейский лидер Ким Чен Ын передал часть функций младшей сестре Ким Ё Чжон. Об этом сообщает южнокорейская разведка.

Вся власть по-прежнему сосредоточена в руках Ким Чен Ына, но за некоторые аспекты политики будет отвечать Ким Ё Чжон.

"Лидер КНДР по-прежнему оставляет за собой всю полноту власти, но она понемногу делегируется", — заключили они.

Сотрудники разведки предоставили свои данные депутатам парламента в Сеуле. Данный вопрос обсуждался за закрытыми дверями, но позднее парламентарии поделились информацией с представителями СМИ.

Судя по всему теперь Ким Ё Чжон будет отвечать за политику Пхеньяна по отношению к США и Южной Корее. Фактически 32-летняя чиновница является вторым лицом в государстве.

Южнокорейская разведка считает, что делегирование власти вызвано стремлением снизить уровень стресса. Также, возможно, что Ким Чен Ын не хочет брать на себя ответственность в случае неудачной политики Пхеньяна.

Но некоторые аналитики скептически настроены к выводам южнокорейской разведки.

Так, в августе Ким Ё Чжон не присутствовала на двух важных заседаниях, что породило слухи о том, что её, наоборот, могли понизить в должности, сообщает NKNews.