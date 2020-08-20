Северокорейский лидер Ким Чен Ын передал часть функций младшей сестре Ким Ё Чжон. Об этом сообщает южнокорейская разведка.
Вся власть по-прежнему сосредоточена в руках Ким Чен Ына, но за некоторые аспекты политики будет отвечать Ким Ё Чжон.
"Лидер КНДР по-прежнему оставляет за собой всю полноту власти, но она понемногу делегируется", — заключили они.
Сотрудники разведки предоставили свои данные депутатам парламента в Сеуле. Данный вопрос обсуждался за закрытыми дверями, но позднее парламентарии поделились информацией с представителями СМИ.
Судя по всему теперь Ким Ё Чжон будет отвечать за политику Пхеньяна по отношению к США и Южной Корее. Фактически 32-летняя чиновница является вторым лицом в государстве.
Южнокорейская разведка считает, что делегирование власти вызвано стремлением снизить уровень стресса. Также, возможно, что Ким Чен Ын не хочет брать на себя ответственность в случае неудачной политики Пхеньяна.
Но некоторые аналитики скептически настроены к выводам южнокорейской разведки.
Так, в августе Ким Ё Чжон не присутствовала на двух важных заседаниях, что породило слухи о том, что её, наоборот, могли понизить в должности, сообщает NKNews.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.