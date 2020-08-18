Нацбанк Белоруссии не собирается устраивать забастовку

Сотрудники Национального банка Белоруссии находятся на рабочих местах. Регулятор работает в обычном режиме.

Так в банке прокомментировали слухи о возможной забастовке.

"Национальный банк работает в штатном режиме, фейки мы не комментируем", — заявили в пресс-службе Нацбанка журналистам ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" писала, что работники предприятия "Буларуськалий" объявили забастовку. Они остановили добычу руды. Работники заявили, что не признают итоги президентских выборов, победителем которых объявлен Александр Лукашенко.

Накануне президент Белоруссии заявил, что он готов передать власть только при одном условии — когда будет разработана новая версия Конституции, а в стране пройдёт референдум по её принятию. Сейчас готовится уже третья версия главного закона страны. Предыдущие две забраковал Лукашенко.

В стране начались массовые забастовки. Работать отказались часть сотрудников белорусской телерадиокомпании, представители Минского тракторного завода, Минского завода колёсных тягачей, Минского автомобильного завода.