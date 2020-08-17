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Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Работники Белорусской телерадиокомпании отказываются работать, пока президент Александр Лукашенко не сложит свои полномочия. К ним присоединились и работники нескольких крупнейших заводов страны.

Как отметили бастующие журналисты, увольняться они не хотят, на работу выйдут, но делать ничего не будут. Часть коллектива всё же написала заявление об уходе. Сотрудники телекомпании требуют диалога с властью о том, как нужно освещать происходящие в стране события.

Забастовку объявили и рабочие Минского тракторного завода.

"Предприятие после встречи в пятницу выбрало актив своих представителей из 23 человек. Состоялась встреча гендиректора с избранным активом. На этом собрании актив объявил о начале забастовки с 8 утра сегодняшнего дня. Состоялось обсуждение требований, которые они выдвигают, и гендиректор Виталий Вовк дал поручение оформить юридически согласованную позицию", — рассказал РИА "Новости" один из сотрудников завода.

К протестующим присоединились рабочие Минского завода колёсных тягачей. Сегодня перед ними выступил президент Лукашенко, который подчеркнул, что тех, кто не хочет работать, держать не будут. Он также заявил, что перевыборов президента в республике ждать не стоит.

В митингах участвуют рабочие и Минского автомобильного завода. Часть коллектива покинула рабочие места и влилась в толпу митингующих. Колонна рабочих разных заводов прошла от МЗКТ к МАЗу, после чего двинулась к Дому правительства.

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