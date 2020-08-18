Вице-спикер палаты представителей Филиппин обратился за помощью к президенту России. Он просит оказать содействие в поиске его детей.
Сообщается, что близнецы родились в России еще осенью 2019 года. Их выносила и родила суррогатная мать, являвшаяся гражданкой Украины. Из-за работы политик не смог сразу забрать новорожденных, а потом въехать в Россию не позволила эпидемия коронавируса.
"С тех самых пор у нас нет никакой информации об Анике и Артуро. Мы ничего не знаем об их состоянии, их здоровье, мы даже не знаем, живы ли они. Ситуация еще более ухудшилась из-за пандемии COVID-19, когда границы закрылись и мы не смогли выехать в Россию", — говорится в обращении Кастро Фреденила Эрнаеса.
Как рассказал адвокат филиппинского политика Игорь Трунов, к письму, отправленному Путину, приложены свидетельства о рождении малышей. Новоявленный отец готов лично приехать в Россию за близнецами и при необходимости сделать ДНК-тест.
Отмечается, что политик с Филиппин уже имеет пятерых детей. Все они родились с помощью суррогатных матерей в России.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Госдума намерена рассмотреть законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства на территории РФ.
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