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Яровая: суррогатное материнство в России должно быть только для россиян

Политика » Власть » Парламент

Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства на территории РФ.

Суррогатное материнство законодательно запрещено в ряде стран мира. Поэтому бездетные иностранцы часто едут в нашу страну "за малышом". И, к сожалению, часто вокруг этого разворачиваются криминальные события, вплоть до торговли детьми, поскольку с гражданами других государств "дела ведут" не сами сурмамы, а фирмы-посредники.

В Госдуме считают, что настало время ситуацию менять.

Поводом, как всегда, стал "грянувший гром":

  • в одной из квартир в подмосковном Одинцово умер малыш, рожденный суррогатной матерью для семьи из-за рубежа. В той же квартире правоохранители обнаружили еще троих новорожденных, предназначенных "на продажу" — они под присмотром няни ждали, когда их будущие родители оформят бумаги на вывоз младенцев из страны.

Было заведено уголовное дело, семеро фигурантов которого находятся под стражей, одна — под домашним арестом, а основной подозреваемый ждет, "чем дело кончится" в Праге.

Россия не должна быть инкубатором

По словам Ирины Яровой, вице-спикера российского парламента, "случай в Одинцове ещё раз высветил проблемы в области суррогатного материнства".

Яровая выступила с инициативой скорректировать закон об охране здоровья граждан в той части, где речь идет о суррогатном материнстве.

"В нем (законе), на мой взгляд, нет главного — Россия не может и не должна быть страной-инкубатором суррогатного материнства для иностранных гражданВ законе должна быть чётко зафиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям по состоянию здоровья и только гражданам Российской Федерации", — уверена Яровая.

С вице-спикером Госдумы согласен и Анатолий Выборный, член комитета по безопасности:

"если ситуацию сложно контролировать и в этой области возникает криминал и угроза жизни новорождённых, то нужно запрещать иностранцам суррогатное материнство в нашей стране".

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