Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства на территории РФ.
Суррогатное материнство законодательно запрещено в ряде стран мира. Поэтому бездетные иностранцы часто едут в нашу страну "за малышом". И, к сожалению, часто вокруг этого разворачиваются криминальные события, вплоть до торговли детьми, поскольку с гражданами других государств "дела ведут" не сами сурмамы, а фирмы-посредники.
Поводом, как всегда, стал "грянувший гром":
Было заведено уголовное дело, семеро фигурантов которого находятся под стражей, одна — под домашним арестом, а основной подозреваемый ждет, "чем дело кончится" в Праге.
По словам Ирины Яровой, вице-спикера российского парламента, "случай в Одинцове ещё раз высветил проблемы в области суррогатного материнства".
Яровая выступила с инициативой скорректировать закон об охране здоровья граждан в той части, где речь идет о суррогатном материнстве.
"В нем (законе), на мой взгляд, нет главного — Россия не может и не должна быть страной-инкубатором суррогатного материнства для иностранных гражданВ законе должна быть чётко зафиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям по состоянию здоровья и только гражданам Российской Федерации", — уверена Яровая.
С вице-спикером Госдумы согласен и Анатолий Выборный, член комитета по безопасности:
"если ситуацию сложно контролировать и в этой области возникает криминал и угроза жизни новорождённых, то нужно запрещать иностранцам суррогатное материнство в нашей стране".