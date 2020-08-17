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Мэр курортного города в Турции подхватил коронавирус

Мир » Азия » Ближний Восток

Мэр Антальи попал в больницу. У главы популярного у россиян приморского города диагностировали коронавирус.

Об этом Мухиттин Бёджек сообщил в своём микроблоге.

"Результат проведённого мне сегодня теста на коронавирус оказался положительным. Сейчас чувствую себя хорошо, настроение на высоте. Нахожусь на изоляции в больнице", — написал политик.

Он выразил надежду на скорую встречу с жителями и гостями Антальи, а также призвал всех носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на турецкие курорты за первые три дня после открытия рейсов отправились 63 тысячи россиян.

Напомним, что коронавирусом недавно заболел известный актёр Антонио Бандерас. Свой юбилейный 60-ый день рождения ему пришлось провести в одиночестве. COVID-19 также диагностирован у индийской киноактрисы Айшвария Райи и ее дочери Арадхьи. Коронавирус не обошёл и российских звёзд кино и шоу-бизнеса. Так, опасное заболевание перенесла Анита Цой, Надежда Бабкина, Эмин Агаларов, Елена Воробей, Дарья Мороз, Алёна Бабенко, Павел и Мария Погребняк, Оксана Пушкина, Влад Соколовский.

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