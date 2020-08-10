У Антонио Бандераса диагностировали коронавирус

Юбилейный день рождения отмечает сегодня известный актер Антонио Бандерас. 10 августа ему исполнилось 60 лет.

Правда, юбилей звезда будет отмечать в одиночестве. Это произошло из-за болезни. У Антонио Бандераса диагностировали коронавирус.

"Хочу объявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать своё 60-летие на карантине после того, как получил положительный результат на заболевание COVID-19", — сообщил актёр в своём микроблоге.

Он отметил, что чувствует себя относительно хорошо.

Напомним, что Антонио Бандерас стал лучшим актером 2019 года по версии американских кинокритиков. "Оскара" ему вручили за роль в фильме "Боль и слава".

Ранее "Правда.Ру" писала, что COVID-19 подхватила индийская киноактриса Айшвария Рай. Коронавирус также диагностировали у её дочери Арадхьи.

Коронавирус не обошёл и российских звёзд кино и шоу-бизнеса. Так, опасное заболевание перенесла Анита Цой, Надежда Бабкина, Эмин Агаларов, Елена Воробей, Дарья Мороз, Алёна Бабенко, Павел и Мария Погребняк, Оксана Пушкина, Влад Соколовский.