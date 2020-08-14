Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти

Координационный совет для обеспечения трансфера власти создают в Белоруссии. Инициатором выступила кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Она заявила, что это необходимо для принятия неотложных мер по восстановлению законности в стране. В совет войдут те, кто желает пойти на диалог с властью — представители профсоюзов, партий, трудовых коллективов.

"Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка. Мне было очень тяжело смотреть на то насилие, в которое власть погрузила наши города за последнюю неделю. Этого никогда не должно повториться. Власть должна показать готовность к диалогу с народом. Это значит отпустить всех задержанных. Это значит убрать с улиц городов ОМОН и войска. Это значит возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей", — заявила Тихановская в Telegram-канале.

Она также призвала на помощь международное сообщество. А силовиков попросила не исполнять преступные приказы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что 14 августа Светлана Тихановская вновь обратилась к белорусам. Она запустила сбор подписей в свою поддержку и призвала мэров городов организовать мирные акции протеста.