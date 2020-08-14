Тихановская вновь обратилась к белорусам

Кандидата в президенты Светлану Тихановскую поддержали 60-70% избирателей. И там, где эти цифры указаны, комиссии честно посчитали голоса.

Такое заявление сегодня сделала сама политик.

"Нас, сторонников перемен, большинство, этому есть документальное подтверждение — копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%, а в Новой Боровой — 90%", — пояснила Тихановская, сделав очередное видеообращение.

Она также призвала власти остановить насилие в отношении граждан. Тихановская считает, что инициаторами мирных акций в городах должны стать мэры.

"Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторов мирных массовых собраний в каждом городе", — заявила Тихановская.

Политик объявила о сборе подписей в свою поддержку. Тихановская призывает всех, кто за нее голосовал, поставить подпись и таким образом защитить свой выбор.

Ранее "Правда.Ру" писала, что лидерами в поддержке Светланы Тихановской стали жители Гродненской области. Здесь она получила 13,81% голосов. Также активно за нее голосовали в Минской и Брестской области.