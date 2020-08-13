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Опубликованы итоги голосования на выборах в Минске

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Большинство жителей Минска на президентских выборах проголосовали за действующего главу государства. ЦИК республики озвучил итоги голосования в столице республики.

Так, за Александра Лукашенко проголосовали 64,49% избирателей. На втором месте идет Светлана Тихановская. Она получила 14,92% голосов.

Могилевская область стала лидером по оказанной поддержке Лукашенко. Батька набрал здесь 88,06% голосов. В Гомельской области его поддержали 85,38%. В Витебской области напротив фамилии "Лукашенко" галочку поставили 83,64% избирателей.

Тихановская получила наибольшую поддержку в Гродненской области, где за нее проголосовали 13,81% избирателей. В Минской области ее выбрали 11,81%, в Брестской области — 10,33%.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Александр Лукашенко набрал на президентских выборах 80,08% голосов, Светлана Тихановская — 10,09%. Соперники действующего президента признавать итоги выборов отказались, некоторые подали жалобы в ЦИК с требованием пересчета голосов. Так поступили, в частности, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая. На очереди Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.

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