Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 10 августа посетила ЦИК республики. Она подала жалобу, чтобы оспорить результаты президентских выборов.
Об этом рассказала представитель избирательного штаба Тихановской.
Ранее Тихановская публично объявила о том, что не признаёт результаты выборов, прошедших 9 августа. Она призвала руководство республики "мирно" передать ей власть.
Протест против итогов президентских выборов в Белоруссии, которые ещё даже не объявлены официально, перешёл в столкновения с милицией.