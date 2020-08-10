Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 10 августа посетила ЦИК республики. Она подала жалобу, чтобы оспорить результаты президентских выборов.

Об этом рассказала представитель избирательного штаба Тихановской.

Ранее Тихановская публично объявила о том, что не признаёт результаты выборов, прошедших 9 августа. Она призвала руководство республики "мирно" передать ей власть.