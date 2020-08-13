Украинцам не советуют ездить в Белоруссию

Трое граждан Украины задержаны в Белоруссии. Сейчас идут переговоры об их освобождении.

Об этом рассказал президент Украины.

"Сейчас мы говорим с МИД, они связались с белорусской стороной. Там трое наших украинских граждан. Сейчас ведутся переговоры, мы хотим, чтобы нам вернули наших граждан на Украину. Мы видим, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы посоветовал украинцам из-за тех случаев, когда наши люди задержаны там, воздержаться от поездок в Белоруссию, мне кажется, до того, как будет установлена более-менее стабильная ситуация", — пояснил Владимир Зеленский.

Глава украинского МИД отметил, что ожидает конструктивного диалога с соседями.

"Украина настроена на конструктивный диалог с белорусской властью, но мы будем очень жёстко защищать права и интересы украинских граждан в Белоруссии, и чтобы ни у кого не было никаких иллюзий", — подчеркнул глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Зеленский не имеет права советовать Белоруссии, как ей жить. Президент Украины назвал ситуацию в Белоруссии "трудными временами" и призвал жителей и власти страны отказаться от уличного насилия и вести диалог.