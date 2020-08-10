Ранее украинский лидер Владимир Зеленский несколько раз комментировал ситуацию в Белоруссии, называя происходящее там "трудными временами".

Он также призвал жителей страны и власти отказаться от уличного насилия и вести диалог.

Эти заявления прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной. Как продвинулось бы выполнение Минских договоренностей, если бы это заявление Зеленского касалось бы Украины, а не Белоруссии, которая разберется сама, как ей жить", — утверждает дипломат.