Ситуация в Ливане носит характер системного кризиса. Отставка правительства не решит проблемы в стране.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока в центр изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев.

"Мы видим, что чудовищный взрыв обнажил проблемы, которые копились в течение долгих лет, естественно, спровоцировал новый всплеск недовольств. Потому что волнения и антиправительственные митинги продолжаются на протяжении последних нескольких месяцев. И меняй правительство, не меняй, такой же кризис будет при формировании нового. Я имею в виду, что какой-то процент людей обычно успокаивается, начинает ждать результатов. Но мы видим, что это практически пороховая бочка. И найти сейчас каких-то компромиссных людей, тем более фигур, которые взяли бы на себя ответственность по выводу страны из сложившегося кризиса, очень сложно", — пояснил эксперт.