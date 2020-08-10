Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призывал жителей Белоруссии и власти страны отказаться от насилия и вести диалог.

Также президент утверждает, что в стране настали "трудные времена".

"Наши соседи белорусы сейчас переживают трудные времена. Они пытаются определить вектор дальнейшего развития. Сомнения в таких масштабах — прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту", — утверждает Зеленский.

"Украина и я лично очень заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была действительно независимой и демократичной страной", — добавил президент.