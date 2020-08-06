Почти 1400 американцев скончались за сутки от коронавируса

Больше 158 тысяч американцев скончались от коронавируса. За минувшие сутки их количество выросло на 1399 человек. Днем ранее сообщалось о 1233 новых жертвах.

За этот же период в стране выявлено 52 810 новых инфицированных COVID-19. Как сообщает университет Джонса Хопкинса, накануне прирост составлял 57 540 человек. С начала эпидемии в США зарегистрировано 4 823 892 случая заболевания коронавирусом. Победить болезнь смогли больше полутора миллионов пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Лос-Анжелесе пытаются бороться с организаторами незаконных домашних вечеринок. С разрешения мэра города Эрика Гарсетти, им будут отключать электричество и водоснабжение. Вечеринки в Лос-Анжелесе запрещены из-за эпидемии коронавируса. После того как были закрыты ночные клубы и бары местные жители стали устраивать тусовки у себя дома. В округе Лос-Анджелес зарегистрировано больше 197 тысяч случаев COVID-19. От болезни скончались 4825 местных жителей.

Эксперты из Нью-Йорка выяснили, что температура тела 35,5 градусов при начальной стадии коронавируса может указывать на то, что болезнь будет протекать в тяжёлой форме.