Низкая температура может говорить о высоком риске смерти от COVID-19

Специалисты Центра Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай (Нью-Йорк) пришли к выводу, что температура тела 35,5 градусов при начальной стадии коронавируса может указывать на то, что болезнь будет протекать в тяжёлой форме.

Исследователи проанализировали статистику по обращениям к врачам и выяснили, что среди пациентов с данным симптомом умирает 44% больных.

Температура выше 40 градусов также может указывать на то, что высок риск летального исхода.

Специалисты пока не могут ответить на вопрос, поможет ли тяжелобольным пациентам целенаправленное снижение высокой температуры.

Российские эксперты предполагают, что низкая температура тела может просто указывать на пожилой возраст пациента. Ещё одна причина — слабая реакция иммунитета.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии научились определять степень тяжести COVID-19.