Муссонные дожди превратили Южную Корею в зону бедствия

Самый продолжительный за последние семь лет муссонный дождь в Южной Корее вызвал наводнения. Более тысячи человек вынуждены были покинуть свои дома.

По сообщению правительства страны, из-за оползней погибли по меньшей мере 13 человек.

Сильный дождь, который в последние дни также обрушился на Китай, Индию, Мьянму и Таиланд, затопил сельскохозяйственные угодья и части ключевых автомагистралей и мостов в столице страны Сеуле.

Дождь в Корее идет уже 42 дня - это самый продолжительный сезон дождей с 2013 года.

К слову, индийский Мумбаи во вторник объявил красный уровень тревоги из-за дождей. В некоторых пригородах за 24 часа выпало более 300 мм осадков, и в ближайшие два дня там ожидается еще более сильный дождь.