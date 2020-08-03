Японцы назвали самых красивых девушек России

Российские спортсменки и фотомодели оказались самыми привлекательными для граждан Японии. Эксперты издания Menjoy назвали самых красивых женщин России.

Возглавила рейтинг теннисистка Мария Шарапова. На втором месте оказалась модель Наталья Водянова. Завершает тройку лидеров модель Ирина Шейк.

Также в список российских красоток попали 15-летняя фигуристка Анна Щербакова и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Японцев особенно восхищает в русских женщинах светлая кожа и высокий рост.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Мария Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов России последнего десятилетия. Список составили эксперты журнала Forbes. В десятку попали Мария Шарапова, шесть хоккеистов, два футболиста и один баскетболист.

А вот Алина Загитова вышла в лидеры по популярности в "Википедии". Ее страницу в свободной энциклопедии просмотрели больше пяти миллионов раз.