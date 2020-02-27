Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов России

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов России последнего десятилетия. В десятку попали Мария Шарапова, шесть хоккеистов, два футболиста и один баскетболист.

Возглавляет рейтинг Шарапова, завершившая карьеру 26 февраля. Общий доход теннисистки составил 197,8 млн долларов. При этом около 80% составляют доходы от рекламы.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов России