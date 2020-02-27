Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов России
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов России последнего десятилетия. В десятку попали Мария Шарапова, шесть хоккеистов, два футболиста и один баскетболист.
Возглавляет рейтинг Шарапова, завершившая карьеру 26 февраля. Общий доход теннисистки составил 197,8 млн долларов. При этом около 80% составляют доходы от рекламы.
Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов России
- Мария Шарапова (теннис) - 197,8 млн долларов.
- Александр Овечкин (хоккей, "Вашингтон") - 136,9.
- Евгений Малкин (хоккей, "Питтсбург") - 94,6.
- Тимофей Мозгов (баскетбол, НБА, "Химки") - 72.
- Илья Ковальчук (хоккей, НХЛ, СКА) - 72.
- Павел Дацюк (хоккей, "Детройт", СКА, "Автомобилист") - 63,6.
- Александр Радулов (хоккей, "Даллас") - 58,5.
- Юрий Жирков (футбол, "Челси", "Анжи", "Динамо", "Зенит") - 49,7.
- Сергей Бобровский (хоккей, "Коламбус", "Флорида") - 44,4.
- Андрей Аршавин (футбол, "Арсенал", "Зенит") - 43,3.