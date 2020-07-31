Эксперт: перенос выборов в США невозможен

Выборы в США никогда не переносились, досрочно их не проводили. Они проходят всегда в один и тот же день, закрепленный в Конституции.

Возможность переноса президентских выборов в США из-за коронавируса оценил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

"Чтобы провести перенос, надо принять конституционный закон, который бы менял порядок, обозначенный в Конституции. Известно, что американцы относятся ко всем конституционным положениям с очень большим пиететом, они никогда не хотят менять сам текст Конституции, меняя его лишь изредка путем внесения поправок. Но про поправки тут говорить уже не стоит, потому что времени нет на такую процедуру. Можно предположить, что будет инициирован какой-то конституционный закон. Но это слишком значительная проблема, чтобы в оставшееся время его принять. Это надо было раскачиваться раньше. В США законы принимаются очень долго. Они долго обсуждаются, гоняются по комитетам, по конгрессам. Мне кажется, что это нереально", — пояснил эксперт.

Он отметил, что единственный вариант — исполнительная директива президента. Но если Дональд Трамп на это пойдет, то навлечет на себя новую волну упреков в узурпации полномочий главы государства. А это тут же отразится на итогах голосования.

Напомним, что накануне президент США предложил перенести президентские выборы. В качестве причины Трамп указал пандемию коронавируса.