Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня опровергло обвинения в нарушении перемирия.

"Сегодня в ходе брифинга командующий так называемой ООС заявил о якобы зафиксированных обстрелах со стороны Народной милиции ДНР в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня", — сказано в сообщении.

"Данное заявление является очередной информационной провокацией украинской стороны, нацеленной на дестабилизацию обстановки. Подразделения Народной милиции ДНР строго соблюдают взятые на себя обязательства", — утверждают представители ДНР.

"Учитывая публичную позицию официальных представителей Киева, которые на всех ресурсах заявляют о готовности дать вооруженный ответ на любые действия, очевидно, что целью таких провокаций является оправдание своей агрессии", — добавили сотрудники центра.