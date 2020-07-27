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Роухани: Иран достаточно силен, чтобы выдержать и санкции, и COVID -19

Мир

Иранская нация оказалась достаточно сильной, чтобы справиться с давлением санкций и последствиями пандемии коронавируса.

Так заявил президент Хасан Роухани, напомнив "врагам", что иранцы никогда не будут поставлены на колени.

Выступая на заседании Национального штаба борьбы с коронавирусом, Роухани сказал:

"Великая иранская нация доказала, что у нее достаточно сил и возможностей, чтобы справиться с давлением, выдержав усиленные санкции за последние два года и пару месяцев и борясь с коронавирусной болезнью в течение последних пяти месяцев".

Он также охарактеризовал сопротивление Ирана политике запугивания правительства США как отражение "культуры Ашуры", подчеркнув, что иранцы будут отмечать годовщину мученической смерти Имама Хусейна, третьего шиитского имама, в соответствии с протоколами здравоохранения.

"Траурные мероприятия в память имама Хусейна должны проводиться по всей стране пышно и в строгом соответствии с медицинскими протоколами, чтобы сдержать распространение COVID-19", — подчеркнул президент. — В этом году скорбящие должны носить маски, соблюдать правила социального дистанцирования и воздерживаться от формирования толпы".

По словам Роухани, траурные церемонии в лунный месяц Мухаррам (начнутся 21 августа) должны быть детально спланированы в Иране таким образом, чтобы они "не давали никакого повода врагам и чтобы ритуалы стали образцом для других стран и мусульман-шиитов, которые проводят траурные церемонии в память имама Хусейна".

В своем выступлении Роухани заявил, что резкий рост числа случаев заболевания коронавирусом в Иране был результатом недостаточного внимания к протоколам здравоохранения, а не возобновления экономической и социальной деятельности.

"Всплеск заболеваемости COVID-19 был вызван несоблюдением полностью и строго санитарных правил, — сказал он. — Предположение о том, что вирус стал слабее, а также переход к проведению собраний и вечеринок, таких как свадебные церемонии и траурные мероприятия, привели к росту числа случаев заражения".

На утро понедельника, 27 июля, в Иране

  • зарегистрировано 291 172 случая заражения коронавирусом.
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