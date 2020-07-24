США и Великобритания обвинили Россию в испытании космического оружия

США и Великобритания сегодня обвинили Россию в испытании в космосе "похожего на оружие снаряда, который может быть использован для поражения спутников на орбите".

Госдепартамент США заявил:

"недавнее применение того, что, как представляется, является реальным противоспутниковым оружием на орбите вызывает озабоченность" (о чем именно речь — в тексте не поясняется).

Помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд даже обвинил Москву в лицемерии:

"Она стремится ограничить возможности Соединенных Штатов, но при этом явно не намерена сворачивать свою собственную контрпространственную программуу нас есть доказательства того, что Россия провела испытание космического противоспутникового оружия", — сказал он

Хотя США уже высказывали опасения по поводу "новой активности российских спутников", Великобритания присоединилась к ним впервые.

"Правительство Великобритании сильно недооценило угрозу, исходящую от России", -говорится в сегодняшнем заявлении глава космического управления Великобритании вице-маршала авиации Харви Смита.

Напомним, ранее Минобороны России заявило, что использует новую технологию для проведения проверок российской космической техники.

"Подобные действия угрожают мирному использованию космоса и могут привести к образованию мусора, который может представлять угрозу для спутников и космических систем, от которых зависит мир", — сказал Смит и призвал Россию "быть ответственной и избегать дальнейших подобных испытаний".

Впрочем, обеспокоенность и возмущение военных не все поняли даже в их собственных странах. Вот, к примеру, что пишут пользователи в соцсетях:

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ДЛЯ СПРАВКИ

Россия, Великобритания, США и Китай входят в число более чем 100 стран, которые взяли на себя обязательства по космическому договору, предусматривающему, что космическое пространство должно быть исследовано всеми и исключительно в мирных целях.

Согласно договору, оружие не должно размещаться на орбите или в космосе.