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Премьер-министр Словакии вызывает недоверие у парламента

Мир » Европа » Евросоюз

Ошибки молодости могут стоить карьеры премьер-министру Словакии. Вопрос о недоверии главе кабмина рассмотрит сегодня парламент страны.

Инициаторами выступили представители оппозиции.

"В четверг состоится внеочередное заседание Национального совета, инициаторами которого являются 37 представителей оппозиционных партий. Депутаты рассмотрят вопрос о плагиаторстве, допущенном премьером Игорем Матовичем при подготовке своей дипломной работы в вузе, а также другие вопросы деятельности главы правительства", — сообщает пресс-служба Национального совета.

Дипломную работу Игорь Матович писал в 1998 году. Как выяснилось, она содержит части работ других авторов, то есть является плагиатом. Политик отметил, что на последних курсах университета начал заниматься бизнесом и мало времени уделял учебе. При написании диплома действительно пользовался чужими работами и готов отказаться от звания магистра.

Матович заявил, что может даже отказаться от поста премьер-министра. Однако сначала выполнит обещания, которые дал народу Словакии. Если же парламент выразит ему недоверие, он уйдет из политики.

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