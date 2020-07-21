ВОЗ предупреждает об опасности распространения COVID-19 в Африке

Сегодня ВОЗ предупредила о своей обеспокоенности распространением Covid-19 в Африке и о том, что растущее число случаев заболевания в Южной Африке может стать "предвестником" вспышек заболевания в других частях континента.

В Южной Африке насчитывается 373 тысяч случаев заболевания - примерно половина случаев заражений на континенте.

"Сейчас я очень обеспокоен тем, что мы начинаем наблюдать ускорение распространения болезней в Африке, - сказал глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. - я думаю, что это действительно маркер того, с чем может столкнуться континент, если не будут приняты срочные меры для оказания дальнейшей поддержки. Южная Африка, к сожалению, может быть предшественником, она может быть предупреждением о том, что произойдет в остальной Африке."

На сегодняшний день в Африке зарегистрировано чуть более 15 тысяч смертей и почти 725 тысяч случаев заболевания - этот континент остается вторым наименее пострадавшим в мире после Океании.

Однако, пандемия там, похоже, только начинает набирать обороты:

в Кении число зараженных увеличилось на 31%,

число зараженных увеличилось на 31%, на Мадагаскаре -на 50%,

-на 50%, в Замбии -на 57%,

-на 57%, в Намибии-на 69%.

"Я думаю, что мы начинаем видеть ускорение передачи инфекции в ряде стран континента", - сказал Райан.

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