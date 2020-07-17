ООН обратилась к G20 с самым крупным в истории призывом к сбору денег

Организация Объединенных Наций сегодня обратилась к странам G20 с призывом выделить $10,3 млрд на борьбу с пандемией коронавируса.

Это самый крупный в истории призыв по сбору средств.

В ООН заявили, что до 265 млн человек могут столкнуться с голодом к концу года из-за пандемии COVID-19:

Деньги нужны для стран с низким уровнем дохода и нестабильной экономикой.

"Бездействие может свести на нет десятилетия развития", — предупреждает ООН.

Ранее, в апреле, на эти же цели организация просила собрать $2 млрд.