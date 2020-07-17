Организация Объединенных Наций сегодня обратилась к странам G20 с призывом выделить $10,3 млрд на борьбу с пандемией коронавируса.
Это самый крупный в истории призыв по сбору средств.
В ООН заявили, что до 265 млн человек могут столкнуться с голодом к концу года из-за пандемии COVID-19:
"Бездействие может свести на нет десятилетия развития", — предупреждает ООН.
Ранее, в апреле, на эти же цели организация просила собрать $2 млрд.
"Это пересмотренное нами обращение является рекордным, но богатые страны оказались не готовы защитить свою экономику, а теперь должны сделать то же самое для более бедных стран. В противном случае мир столкнется с целой серией кризисов, миллионы людей будут вынуждены голодать.
Миллионы трудящихся-мигрантов, уволенных из-за карантина, не могут отправить деньги домой, программы вакцинации от детских болезней приостановлены, а страны, уже пережившие годы конфликтов, плохо подготовлены к тому, чтобы справиться с "Ковид-19", — написано в обращении.
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.