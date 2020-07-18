Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден утверждает, что Россия предпримет попытки вмешаться в предстоящие выборы главы государства.
По его словам, он узнал о "секретных планах Москвы" на "разведывательных брифингах".
"Мы знали и раньше, и я гарантирую, что знаю об этом сейчас, потому что для меня снова проводят брифинги. Россияне по-прежнему пытаются лишить легитимности наш избирательный процесс. Это факт", — пояснил политик.
Еще год назад поклонники заметили, что между бывшими произошла ссора. Король эстрады подтвердил эти слухи.