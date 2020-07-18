Байден обвинил Россию во вмешательстве в предстоящие выборы

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден утверждает, что Россия предпримет попытки вмешаться в предстоящие выборы главы государства.

По его словам, он узнал о "секретных планах Москвы" на "разведывательных брифингах".