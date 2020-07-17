Совместный опрос издания ABC News и Washington Post показал, что около шестидесяти процентов американцев не верят словам Дональда Трампа о коронавирусе.
Уровень недоверия вырос на 15% по сравнению с аналогичным опросом от 25 марта.
Из приведенных данных следует, что доверие к президенту падает пропорционально увеличению количества новых случаев заражения коронавирусом.
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.