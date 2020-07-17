Данные опроса: американцы не доверяют словам Трампа о коронавирусе

Совместный опрос издания ABC News и Washington Post показал, что около шестидесяти процентов американцев не верят словам Дональда Трампа о коронавирусе.

Уровень недоверия вырос на 15% по сравнению с аналогичным опросом от 25 марта.

Из приведенных данных следует, что доверие к президенту падает пропорционально увеличению количества новых случаев заражения коронавирусом.