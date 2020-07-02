Депутаты Германии объединились против США из-за "Северного потока-2"

В Бундестаге считают, что санкции США против "Северного потока — 2" угрожают суверенитету стран Европы.

Немецкие депутаты Тимон Греммельс и Маркус Тёнс заявили, что США могут ужесточить санкции против российского газопровода. Санкции могут коснуться более 120 компаний из 12 стран Европы.

Кроме того, органы государственной власти Германии также могут попасть под санкции.

Никаких отговорок для введения санкций у США не осталось. ФРГ уже доказала, что "Северный поток — 2" не вгонит ее в зависимость, потому что она может получать углеводороды из таких стран, как Индонезия, Малайзия, Катар и Австралия.

Депутаты Германии пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп понимает только общение с позиции силы. В связи с этим они предлагают приступить к разработке санкций против США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ангела Меркель призвала Европу задуматься о мире без лидерства США.