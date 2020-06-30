Ангела Меркель призвала Европу задуматься о мире без лидерства США

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что странам Европы стоит задуматься о новой реальности на международной арене, а именно о том, что США больше не смогут стремиться к мировому лидерству.

"Мы выросли с определенным пониманием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно бы всерьез задуматься над этим", — заявила Ангела Меркель 27 июня в ходе своего выступления перед представителями СМИ.

Также она отметила, что войска США в Германии помогают защитить не только европейские страны НАТО, но и интересы Вашингтона. Кроме того, она заявила о необходимости наращивать военную мощь.

Меркель убеждена, что есть ряд причин, которые вынуждают сохранять приверженность НАТО и "общему ядерному зонтику". Она отметила, что европейские страны "должны нести большее бремя расходов, чем во время холодной войны".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ангела Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций.