Половина жителей Токио выступают против Олимпиады 2021 года

Более половины жителей Токио не считают, что перенесенные Олимпийские игры должны состояться в следующем году.

Таков результат опроса, проведенного двумя японскими организациями в период с 26 по 28 июня.

Согласно опубликованному по итогам работы социологов документу,

51,7% жителей японской столицы надеются, что игры в 2021 году будут перенесены или отменены снова.

Среди тех, кто выступает против проведения Игр в 2021 году:

27,7% хотели бы их отменить вообще;

остальные предпочли бы вторую отсрочку.

Из тех, кто хотел бы провести Игры в 2021 году:

31,1% заявили, что это мероприятие должно быть сокращено, а соревнования — проводиться без зрителей;

15,2% заявили, что они хотели бы увидеть полноценную Олимпиаду.

Напомним, что Игры, первоначально планировавшиеся на июль 2020 года из-за коронавирусной пандемии, теперь перенесены на июль 2021 года.

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