Половина жителей Токио выступают против Олимпиады 2021 года

Более половины жителей Токио не считают, что перенесенные Олимпийские игры должны состояться в следующем году.
Таков результат опроса, проведенного двумя японскими организациями в период с 26 по 28 июня.
Согласно опубликованному по итогам работы социологов документу,
Среди тех, кто выступает против проведения Игр в 2021 году:
Из тех, кто хотел бы провести Игры в 2021 году:
Напомним, что Игры, первоначально планировавшиеся на июль 2020 года из-за коронавирусной пандемии, теперь перенесены на июль 2021 года.
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