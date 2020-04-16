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Автор Владан Джурич

Пандемия коронавируса как средство защиты от WADA

Спорт

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 парализовала весь спорт и часть экономики. Но антидопинговые органы продолжают свою работу. Сможет ли коронавирус изменить ход судебного разбирательства между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Арбитражный суд в Лозанне отменил ближайшие слушания. Среди них — допинговое дело по российским биатлонистам — Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Евгения Устюгова.

Апелляция РУСАДА по отстранению российских спортсменов на 4 года также отложена на неопределенный срок.

Речь главы WADA

Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька строго высказался в отношении спортсменов, которые попытаются употреблять запрещенные препараты во время паузы.

"Если вы собираетесь как-то использовать эту ситуацию, мы поймаем вас и дисквалифицируем. Антидопинг никогда не спит", — цитирует главу WADA издание Daily Times.

Позиция CAS

Ранее арбитражный суд объявлял, что заседание по делу WADA и РУСАДА пройдет в апреле или позднее. По информации New York Times для слушания дела был выбран период с 26 апреля по 8 мая. Даты являются неокончательными.

27 марта глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев сказал, что CAS объявил новые сроки слушания — с 8 по 15 июня.

Вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что слушание РУСАДА и WADA состоятся на неделе с 6 июля.

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о переносе слушания:

"Надеюсь, что, как минимум, мы защитим интересы спортсменов".

Напомним, что из-за распространения коронавирусной инфекции Олимпийские игры в Токио перенесены на следующий год.

По словам одного из собеседников "Интерфакса", перенос Олимпиады не повлияет на судебный процесс между РУСАДА и WADA. Скорее всего, это связано с независимостью арбитражного суда и важностью разбирательства.

Третьими лицам в деле WADA И РУСАДА по-прежнему останутся МОК, ПКР, ИИХФ, МПК и другие спортивные органы и спортсмены.

Как работает CAS в условиях пандемии?

23 апреля состоится слушание по делу российских бобслеистов Александра Касьянова, Ильвира Хузина, Алексея Пушкарева и Александра Зубкова. Напомним, что спортсмены подали апелляцию на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) в Спортивный арбитражный суд.

IBSF принял решение о дисквалификации бобслеистов за нарушение антидопинговых правил от 16 января 2019 года. Слушание пройдет в удаленном режиме по видеосвязи. Об этом сообщил Александр Касьянов.

Из-за коронавируса CAS может не успеть рассмотреть дело английского футбольного клуба "Манчестер Сити". Англичане подали апелляцию на отстранение клуба от участия в еврокубках.

"Горожане" надеются, что слушания пройдут по видеосвязи в мае или июне. Как сообщает The Athletic, руководство клуба готово к быстрому решению проблемы. Напомним, что слушание по делу "Манчестер Сити" в CAS будет рассмотрено с 23 апреля по 26 июня.

Мнение министра спорта РФ

Олег Матыцин прокомментировал перспективы по делу WADA и РУСАДА: "Надеюсь, арбитражный суд поймет необходимость консолидации".

"Мы демонстрируем готовность России консолидироваться, оказывать помощь международному спортивному движению", — сказал Матыцин в эфире МИА "Россия сегодня".

Помимо этого, министр спорта порекомендовал не обращать внимание на спортсменов, заразившихся коронавирусной инфекцией: "Не надо делать яркой кампании из того, что спортсмен заболел".

Напомним, что Россия выплатила WADA уже более миллиона долларов за 2020 год. Взнос в прошлом году был ниже 950 тысячи долларов.

Темы cas wada допинг коронавирус wada против россии: допинговый скандал
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