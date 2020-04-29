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Источник Правда.Ру

МОК потеряет сотни миллионов долларов из-за переноса Олимпиады

Спорт

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация будет нести большие убытки из-за переноса Олимпиады-2020 в Токио на лето 2021 года. Решение было принято месяц назад из-за пандемии коронавируса.

По словам Баха, МОК будет нести свою часть расходов на перенос согласно контракту с японской стороной. Глава МОК не смог назвать точную цифру, но убытки исчисляются сотнями миллионов долларов.

"Хотя точную цифру пока сложно назвать, мы уже знаем, что из-за отсрочки Олимпиады нам придется взять на себя расходы в размере нескольких сотен миллионов долларов", — приводит пресс-служба МОК слова Баха.

мок коронавирус олимпиада-2020
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