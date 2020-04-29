МОК потеряет сотни миллионов долларов из-за переноса Олимпиады

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация будет нести большие убытки из-за переноса Олимпиады-2020 в Токио на лето 2021 года. Решение было принято месяц назад из-за пандемии коронавируса.

По словам Баха, МОК будет нести свою часть расходов на перенос согласно контракту с японской стороной. Глава МОК не смог назвать точную цифру, но убытки исчисляются сотнями миллионов долларов.