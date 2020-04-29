Глава координационной комиссии МОК Джон Коутс высказал позицию организации по поводу проведения Олимпиады-2020 в Токио. Игры из-за пандемии коронавируса были перенесены на лето 2021 года.
В Токио накануне заговорили о том, что Игры могут вовсе не состояться. Так, глава оргкомитета и глава Ассоциации врачей Японии считают, что проводить соревнования, не имея вакцины от коронавируса, нельзя.
По словам Коутса, ВОЗ не давал таких рекомендаций по запросу МОК. Он назвал слова о вакцине личным мнением японских чиновников.
"Согласно совету, который был получен от ВОЗ, мы продолжаем подготовку к запланированной дате, и это не зависит от вакцины. Будем продолжать следовать рекомендациям ВОЗ. Здоровье спортсменов для нас — номер один", — заявил Коутс.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.