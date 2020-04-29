МОК настаивает на проведении Олимпиады в Токио без вакцины от COVID-19

Глава координационной комиссии МОК Джон Коутс высказал позицию организации по поводу проведения Олимпиады-2020 в Токио. Игры из-за пандемии коронавируса были перенесены на лето 2021 года.

В Токио накануне заговорили о том, что Игры могут вовсе не состояться. Так, глава оргкомитета и глава Ассоциации врачей Японии считают, что проводить соревнования, не имея вакцины от коронавируса, нельзя.

По словам Коутса, ВОЗ не давал таких рекомендаций по запросу МОК. Он назвал слова о вакцине личным мнением японских чиновников.