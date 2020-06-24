Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили о то, что 120 населенных пунктов на Украине были обесточены сильными порывами ветра.

"По состоянию на 7.00 (время совпадает с мск.) 24 июня в результате осложнения погодных условий (дождя и порывов ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 120 населенных пунктов в шести областях, а именно: в Ивано-Франковской — 62, в Сумской — 17, в Житомирской — 16, в Черновицкой — 13, в Волынской — 9 и в Закарпатской — 3", — говорится в сообщении на портале ведомства.